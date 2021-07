Justin Kluivert setzt die Karriere in Frankreich fort

Der niederländische Stürmer Justin Kluivert wird nach einer insgesamt enttäuschenden Saison bei RB Leipzig wohl nach Frankreich wechseln.

Die Transferrechte am 22-Jährigen liegen weiterhin bei der AS Roma. Dort konnte sich der frühere Ajax-Stürmer aber nach seinem Wechsel im Sommer 2018 nicht nachhaltig durchsetzen. Nach Angaben von Transferexperte Fabrizio Romano steht die Roma nun vor einiger Einigung mit dem OGC Nizza aus der Ligue 1. Kluivert wird künftig wohl in Frankreich auflaufen. Sein aktueller Vertrag bei den Giallorossi ist bis 2023 datiert.

psc 15 Juli, 2021 16:37