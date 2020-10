Justin Kluivert zum Medizincheck bei RB Leipzig

RB Leipzig verstärkt sich in der Offensive weiter: Von der AS Roma kommt Justin Kluivert.

Der 21-jährige Niederländer wird auf Leihbasis zu den Roten Bullen wechseln. Am Montag ist Kluivert zum Medizintest in Leipzig angekommen. Laut “Bild” zahlt RB eine Leihgebühr in Höhe von 1 Mio. Euro. Zudem soll der Bundesligist eine Kaufoption besitzen.

Der Sohn von Stum-Legende Patrick Kluivert freut sich bereits auf die neue Herausforderung: “Ich war schon 2018 hier, habe mir das Trainingszentrum angesehen. Da ging es darum, ob ich nach Leipzig gehe oder nach Rom.” Die Italiener schnappten sich den Angreifer damals für 17,25 Mio. Euro. Nun klappt es für Leipzig im zweiten Versuch doch noch. Trainer Julian Nagelsmann wollte den quirligen Flügelstürmer unbedingt.

psc 5 Oktober, 2020 09:57