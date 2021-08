Milan in finalen Verhandlungen für Alessandro Florenzi

Der 30-Jährige verabschiedet sich in diesem Sommer von seinem Stammklub. Florenzi wird mit Kaufoption von Rom nach Mailand verliehen. Laut Transferexperte Gianluca di Marzio befinden sich die Gespräche in den finalen Zügen. Sollte der Wechsel des Rechtsverteidigers wie geplant über die Bühne gehen, wird Diogo Dalot von ManUtd nicht mehr zu Milan zurückkehren. In der letzten Saison war er dahin ausgeliehen. Florenzi seinerseits spielte auf Leihbasis bei Paris St. Germain. Dort wurde mit Achraf Hakimi inzwischen ein anderer Rechtsverteidiger geholt.

AC Milan are closing on Alessandro Florenzi as new right back from Roma. Negotiations at final stages – deal to be completed soon, loan + buy option as per @DiMarzio. 🔴🇮🇹 #ACMilan

Diogo Dalot return from Man Utd collapses [no agreement on loan fee] if Florenzi will join Milan.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2021