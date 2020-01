Milan zeigt Interesse an Cengiz Ünder

Der AC Mailand bekundet angeblich Interesse an einem Transfer von Cengiz Ünder. Milans Suso könnte im Gegenzug zur AS Rom wechseln.

Bahnt sich in der Serie A ein spannender Transfertausch an? Laut Informationen von “Sky Sport Italia” zeigt der AC Mailand ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung von Cengiz Ünder von der AS Rom, der in der aktuellen Spielzeit erst auf 339 Einsatzminuten (1 Tor) in der Serie A kommt.

Wie es gleichzeitig jedoch heisst, möchten die Römer den Türken nur abgeben, wenn Milan dafür Offensivspieler Suso abgibt. Der Spanier absolvierte in der laufenden Spielzeit 17 Pflichtspiele für die Rossoneri.

adk 16 Januar, 2020 14:37