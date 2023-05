Mourinho äussert sich kryptisch zu seiner Zukunft

Ob José Mourinho auch nächste Saison noch Trainer der AS Rom ist, ist fraglich. Der Portugiese macht aus seiner Zukunft ein Geheimnis.

Am Mittwochabend (21 Uhr) kann José Mourinho mit der AS Rom einen weiteren Titel holen: Der 'Special One' tritt mit seinem Team in Budapest gegen den FC Sevilla im Final der Europa League an. Möglicherweise könnte sich der Portugiese mit einem Titel von der Roma verabschieden. Denn sein Aus ist hinter den Kulissen möglicherweise schon besiegelt (4-4-2.ch berichtete).

Vor dem Endspiel in der Europa League stellt Mourinho lediglich klar: "Ich habe derzeit mit keinem anderen Verein gesprochen. Es gibt keine Verhandlungen." Zudem sagt er: "Ich habe meinem Team die Wahrheit [zur Zukunft; Anm. d. Red.] gesagt – aber das bleibt zwischen mir und dem Team. Sie wissen, was ich tun werde." Und womöglich tritt er bereits ein Jahr vor seinem Vertragsende vom Trainerposten ab.

adk 30 Mai, 2023 19:10