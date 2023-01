Mourinho bestätigt Portugal-Anfrage: «Macht mich stolz»

José Mourinho hätte nach der Trennung von Fernando Santos Nationaltrainer Portugals werden sollen. Dies behauptet der Chefcoach der AS Rom nun öffentlich.

Seitens des portugiesischen Fussballverbandes lag José Mourinho eine Anfrage vor. «Ich möchte dem Präsidenten des portugiesischen Verbandes danken. Er hat mir gesagt, dass ich nicht nur die erste Wahl war, sondern die einzige, und das macht mich stolz», sagte der ‹Special One› am Donnerstagabend nach dem 1:0 der AS Rom gegen Genua in der Coppa Italia.

«Aber», so Mourinho, «ich habe abgelehnt, weil es mir hier bei der Roma gut geht». Sein Vertrag beim amtierenden Europa-Conference-League-Sieger ist noch bis Sommer 2024 datiert. Statt Mourinho wurde nun der Spanier Roberto Martínez zum neuen Nationaltrainer Portugals ernannt.

adk 13 Januar, 2023 16:23