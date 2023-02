Nicolo Zaniolo reist nach Istanbul und unterschreibt in Kürze

Die Türken zahlen für den 23-jährigen Stürmer laut Transferexperte Fabrizio Romano eine Summe zwischen 20 und 22 Mio. Euro an die AS Roma. Zaniolo soll ein Jahressalär von 3,5 Mio. Euro erhalten und unterschreibt für vier Jahre. Der Kontrakt wird auch eine Ausstiegsklausel im Bereich von 35 Mio. Euro enthalten.

Zaniolo hatte sich zuletzt mit der Klubleitung der Giallorossi überworfen und strebte deshalb einen Transfer an.

Nicolò Zaniolo, set to fly to Istanbul on Tuesday afternoon to become new Galatasaray player if all goes to plan in the morning with the contracts & documents 🟡🔴 #Gala

▫️ €35m release clause included;

▫️ €20/22m to AS Roma;

▫️ €3.5m salary/season;

▫️ Four year contract. pic.twitter.com/sKYmSGAJ0k

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2023