Offiziell: Milan tütet Deal mit Alessandro Florenzi ein

Der AC Mailand hat sich wie geplant auf der rechten Abwehrseite verstärkt und Alessandro Florenzi an Bord geholt.

Alessandro Florenzi (30) wechselt innerhalb der Serie A und schliesst sich per sofort dem AC Mailand an. Das gaben die Rossoneri in einem Statement offiziell bekannt. Florenzi kommt vom AS Rom und ist zunächst für diese Saison an Milan gebunden, das danach allerdings die Option besitzt, den Rechtsverteidiger für rund 4,5 Millionen Euro fest unter Vertrag zu nehmen.

Florenzi hatte in der vorigen Saison auf Leihbasis für Paris Saint-Germain gespielt und 36 Pflichtspiele mit zwei Toren und einer Vorlage in seiner Datenbank notiert. Zuvor war der 45-fache italienische Nationalspieler an den FC Valencia verliehen.

aoe 21 August, 2021 12:35