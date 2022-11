Ola Solbakken zum Medizintest bei der AS Roma

Die AS Roma tütet in Kürze einen Wintertransfer ein: Ola Solbakken stösst aus seiner norwegischen Heimat zu den Giallorossi.

Am Montag ist der Stürmer von Bodø/Glimt, dessen Vertrag zum Jahresende ausläuft und der somit ablösefrei wechseln kann, am Flughafen in Rom angekommen. Der 24-Jährige bestreitet die obligatorischen Medizinchecks bei der AS Roma, ehe er einen langfristigen Vertrag bis 2027 unterzeichnen wird. Alle offenen Vertragsfragen sind bereits geklärt, der Wechsel von Solbakken in die Serie A ist somit nur noch Formsache.

In dieser Saison erzielte der Linksfuss für seinen Verein in 23 Spielen vier Treffer und steuerte acht Assists bei. Er kommt meist auf dem rechten Flügel zum Einsatz, kann aber auch links spielen.

psc 21 November, 2022 16:26