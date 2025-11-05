Paulo Dybala müsste für Roma-Verbleib dicke Gehaltskürzung in Kauf nehmen

Der argentinische Stürmer Paulo Dybala könnte seine letzte Saison für die AS Roma bestreiten. Eine Vertragsverlängerung ginge nur mit einer drastischen Gehaltskürzung seinerseits einher.

Der 31-jährige Angreifer spielt seit 2022 für die Giallorossi. Sein aktueller Vertrag läuft im Juni des kommenden Jahres auf. Ob dieser noch einmal verlängert wird, ist fraglich. Zurzeit kassiert Dybala Berichten zufolge 8 Mio. Euro. Die Klubleitung ist nicht bereit, weiterhin diese Summe zu zahlen. Der Ex-Nationalspieler müsste eine Kürzung in Kauf nehmen. Ob er dies tun wird, ist unklar. Noch hat es laut Transferexperte Ekrem Konur noch keine Gespräche gegeben.

Mit den Boca Juniors, Flamengo, Inter Miami und Al-Nassr zeigen Klubs aus verschiedensten Ligen Interesse an Dybala. Dieser wird sich im Laufe des nächsten Jahres entscheiden.

Peter Schneiter 5 November, 2025 15:37