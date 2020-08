Perfekt: Die AS Roma hat einen neuen Besitzer

Der geplante Verkauf des Serie A-Klubs AS Rom geht über die Bühne.

Wie der bisherige Besitzer James Pallotta am Donnerstagmorgen in einer Mitteilung bestätigt, geht der Verein in neue Hände über: US-Milliardär Dan Friedkin krallt sich den Verein für eine Summe von 591 Mio. Euro. Die Verträge sind unterschrieben, bis Ende August bleibt nun Zeit, die Transaktion zu vollziehen.

“Ich freue mich, bestätigen zu können, dass wir mit der Friedkin-Gruppe eine Einigung über den Verkauf der AS Rom erzielt haben. In den letzten Monaten haben Dan und Ryan Friedkin mit vollem Einsatz diese Vereinbarung zum Abschluss gebracht und den Klub positiv geführt. Ich bin sicher, dass sie große zukünftige Besitzer des AS Roma sein werden”, schreibt Pallotta.

psc 6 August, 2020 10:45