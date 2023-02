PSG nimmt Kontakt zu José Mourinho auf

PSG-Coach Christophe Galtier ist angezählt. Sollte im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern tatsächlich das Aus folgen, könnte dies seinen Rauswurf zur Folge haben. Ein potentieller Nachfolger ist José Mourinho.

Wie «Foot Mercato» berichtet, haben die Pariser in Person von Luis Campos bereits Kontakt zum portugiesischen Starcoach von der AS Roma geknüpft. Der 60-Jährige steht bei den Giallorossi erst einmal noch bis 2024 unter Vertrag. Wollen die PSG-Verantwortlichen ihn aber tatsächlich an die Seine holen, würden sie für Mourinho wohl auch eine hohe Ablöse zahlen.

Campos kennt seinen Landsmann schon lange. Deshalb war die Kontaktaufnahme auch problemlos möglich. Mourinho wollte Campos umgekehrt einst sogar zu Tottenham lotsen. Vielleicht kreuzen sich die Wege künftig in Paris. Noch finden aber keinerlei konkrete Gespräche bezüglich eines Wechsels statt. Noch ist und bleibt Galtier PSG-Trainer.

psc 17 Februar, 2023 17:23