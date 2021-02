RB Leipzig verfügt bei Kluivert über Schnäppchen-Option

RB Leipzig sicherte sich im vergangenen Oktober am Deadline Day den niederländischen Angreifer Justin Kluivert. Der 21-Jährige wechselte zunächst für eine Saison auf Leihbasis zu den Roten Bullen. Im Sommer könnte der Bundesligist aber definitiv zugreifen – dank einer Schnäppchen-Option.

Wie die “Bild” berichtet, muss RB für eine Übernahme lediglich 10 bis 13 Mio. Euro hinlegen. Aktiviert werden muss die Option bis Ende Mai. Kluivert konnte sich in dieser Saison (auch verletzungsbedingt) zwar bislang noch nicht ganz wie gewünscht in Szene setzen, dennoch ist man im Klub mit dem Sohn von Ex-Profi Patrick Kluivert zufrieden. In Leipzig sind seine Aussichten wohl besser als bei der AS Roma, wo sein Vertrag noch bis 2023 läuft.

psc 12 Februar, 2021 09:21