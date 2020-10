Roma-Fans begrüssen Chris Smalling frenetisch

Kurz vor Transferschluss hat die AS Roma am Montagabend den definitiven Transfer von Chris Smalling fixiert. Die Fans sind begeistert.

Sie kennen den englischen Abwehrspieler bestens und wissen genau, was sie an ihm haben. Schliesslich lief der 30-jährige Innenverteidiger bereits in der vergangenen Spielzeit für die Giallorossi auf. Damals noch auf Leihbasis. Jetzt hat die Roma Smalling definitiv bis 2023 unter Vertrag genommen. Eine Ablöse an ManUtd in Höhe von 15 Mio. Euro wurde fällig.

Am Dienstag ist Smalling nach Rom gereist und wurde da trotz diverser Corona-Massnahmen von frenetischen Roma-Fans empfangen:

Ecco Chris #Smalling! Il difensore è sbarcato con gli agenti a Ciampino ed è pronto a mettersi subito a disposizione di Fonseca. L'#ASRoma per averlo dal #ManchesterUnited sborsa 15 milioni di euro (pagabili in 4 anni) più altri 5 di bonus in caso di vittoria della Champions pic.twitter.com/ohhLTNZGQw — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) October 6, 2020

“Mein Kopf und mein Herz waren immer in Roma. Ich bin begeistert jetzt euch zu gehören. Daje Roma!”, wird ein ebenso begeisterter Smalling auf der Webseite des Klubs zitiert.

psc 6 Oktober, 2020 17:57