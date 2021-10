Wegen Auswechslungen: Erster Gegenwind für José Mourinho bei der AS Roma

José Mourinho bläst bei der AS Roma erstmals Gegenwind entgegen: Grund ist sein Umgang mit den zur Verfügung stehenden Auswechslungen.

In der Serie A dürfen auch in dieser Saison bis zu fünf Auswechslungen vorgenommen werden. Mourinho nutzt diese kaum. Und vor allem setzt er zumindest in der Serie A bei weitem nicht alle Spieler ein: Nur 22 von 31 Profis kamen bislang zum Zug. Bei der 0:1-Niederlage bei Juventus am vergangenen Sonntag nutzte der 58-Jährige nur zwei von fünf Wechselmöglichkeiten. Es steht der Vorwurf im Raum, dass er so zu wenig Impulse setzt, wenn die Mannschaft zulegen und offensiver agieren müsste.

Mourinho hat allerdings eine klare Ansage an seine Kritiker, die er bereits bei seiner Ankunft bei den Giallorossi im Sommer formulierte: Dem Coach fehlt es im Kader an der notwendigen Breite. Nicht alle Spieler bringen offenbar mit, was er fordert. “In der Serie A gibt es diese und jene Ersatzbänke”, sagte er nach der Niederlage in Turin vielsagend. Einzig in den Conference League-Spielen rotiert Mourinho regelmässig durch. Dass er sich von Kritikern ganz sicher nicht von seinem Weg abbringen lassen wird, stellte “The Special One” in der Vergangenheit zur Genüge unter Beweis. Es wird dieses Mal nicht anders sein.

psc 20 Oktober, 2021 15:57