View this post on Instagram

The #ASRoma players wrote to CEO Guido Fienga to volunteer a financial solution that will see them forgo their salary for four months to help the club during the #COVID19 crisis.⁣ ⁣ 🔗 Click the link in our bio for more information.⁣ ⁣ I calciatori hanno scritto una lettera al CEO Guido Fienga per esprimere la volontà di rinunciare a quattro mesi di stipendio al fine di aiutare il Club nella crisi dovuta al Covid-19