Roma-Verteidiger Chris Smalling verletzt sich im Training

Romas englischer Verteidiger Chris Smalling hat sich im Training am Oberschenkel verletzt und verpasst wohl den Saisonstart.

Die Giallorossi kämpfen am Donnerstag gegen Trabzonspor im Playoff-Hinspiel um den Einzug in die neue Conference League. Smalling wird bei diesem Spiel wohl fehlen. Medienberichten zufolge erlitt er eine Oberschenkelblessur, die ihn mehrere Wochen ausser Gefecht setzen könnte. Der 31-jährige frühere ManUtd-Profi spielt seit zwei Jahren für die Roma. Im vergangenen Jahr haben die Italiener den Innenverteidiger für 15 Mio. Euro fix übernommen. Er ist in der zentralen Abwehr gesetzt.

psc 17 August, 2021 14:09