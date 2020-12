Serie A-Profi Bryan Cristante wegen Blasphemie gesperrt

Aussergewöhnliche Sperre in der Serie A: Bryan Cristante wird wegen Blasphemie für ein Spiel gesperrt.

Der 25-jährige Italiener hatte beim 5:1-Sieg der AS Roma in Bologna am Sonntag in der 23. Minute einen blasphemischen Ausdruck benutzt. Wie die Disziplinarkommission mitteilt, sei dies auf den TV-Bildern eindeutig ersichtlich und auch hörbar. Cristante muss deshalb beim nächsten Spiel der Römer gegen Torino am kommenden Donnerstag zuschauen.

psc 14 Dezember, 2020 15:28