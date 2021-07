Supertalent Nicolo Zaniolo meldet sich bei der AS Roma zurück

Vom italienischen Jungstar Nicolo Zaniolo, der zuletzt gleich von zwei aufeinanderfolgenden Kreuzbandrissen zurückgeworfen wurde, gibt es positive Nachrichten.

Der 22-Jährige steht seit Beginn der Saisonvorbereitung bei der AS Roma wieder im Mannschaftstraining. Und im ersten Freundschaftsspiel in der Ära José Mourinho wird er laut italienischen Medienberichten am Donnerstag in der Startelf stehen. Die Partie gegen den Amateurklub Montecatini wird allerdings hinter verschlossenen Türen stattfinden. Zaniolo gilt als eine der grössten italienischen Zukunftshoffnungen – sofern er seine Verletzungsprobleme nun hinter sich lassen kann. Im Jahr 2020 erlitt er im Januar und im September jeweils einen Kreuzbandriss.

psc 15 Juli, 2021 14:19