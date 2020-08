Trainer-Legende Capello: “Zaniolo kann Ballon d’Or gewinnen”

Nicolo Zaniolo zählt zu den aufstrebendsten Talenten in Europa. Geht es nach Italiens Trainerlegende Fabio Capello, so hat der Roma-Youngster gar das Zeug zum Weltfussballer.

Lange war Nicolo Zaniolo nach seinem Kreuzbandriss aussen vor. Vor Kurzem gerade einmal 21 Jahre alt geworden, hat der Offensivspieler noch eine lange Karriere vor sich liegen. Genügend Zeit, um sein Potenzial, das reichlich vorhanden ist, voll auszuschöpfen.

Fabio Capello prophezeit dem Talent der AS Rom Grosses und vergleicht Zaniolo sogar mit Milan-Ikone Kaká, der laut der Trainer-Legende sogar schwächere Anlagen hatte als der Roma-Youngster. “Zaniolo hat eine aussergewöhnliche Körperlichkeit, Kraft und Geschwindigkeit, gemischt mit Qualität. Er hat das Potenzial, in Zukunft nicht nur den Goldenen Schuh zu gewinnen, sondern noch viel mehr”, huldigte Capello Zaniolo gegenüber “Sky Sport Italia”. “Ich bin in Zaniolo verliebt, weil er alles auf höchstem Niveau hat: Kraft, Qualität und Tempo. Es gibt Spieler mit viel Potenzial, aber nicht wie er.”

Obgleich es in Europa derzeit an Talenten nicht mangelt, sieht Capello “andere junge Spieler im Moment nicht so gut wie Zaniolo, also ja, ich glaube, er hat das Potenzial, ein Ballon d’Or-Sieger zu werden.”

adk 2 August, 2020 17:42