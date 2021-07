Verletzter Italo-Star Spinazzola hat Termin für Comeback

Der verletzte italienische Nationalspieler Leonardo Spinazzola hat sich ein klares Ziel für sein Comeback auf dem Fussballplatz gesetzt.

Der 28-jährige Linksverteidiger, der zum Auftakt der EM mehrfach brillierte, sich im Viertelfinale gegen Belgien allerdings die Achillessehne riss und operiert werden musste, steht am Beginn einer längeren Reha. Ein Ende des Lichts am Tunnel sieht er aber schon. “Im November werde ich wieder spielen. In meinem Kopf gibt es nur noch dieses Ziel. Anderen Spielern ist es gelungen, sich schnell von dieser Verletzung zu erholen, ich werde es auch versuchen“, sagt Spinazzola in einem Interview mit dem Portal “ilromanista.eu”.

Der 18-fache Nationalspieler steht bei der AS Roma bis 2024 unter Vertrag. Unter anderem wird er das WM-Quali-Spiel Italiens gegen die Schweiz am 5. September verpassen. Gemäss seiner Prognose könnte er beim Rückspiel am 12. November wieder auf dem Platz stehen.

psc 23 Juli, 2021 17:36