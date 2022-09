Zweitkarriere: José Mourinho mit Cameo-Auftritt bei Rapper Stormzy

José Mourinho erweitert seinen Horizont und steigt auch ins Musikbusiness ein. Der Portugiese hat einen Cameo-Auftritt in einem Videoclip von Rapper Stormzy.

Der britische Superstar hat sich kurzerhand mit dem aktuellen Coach der AS Rom zusammengetan und diesem sogar eine Songzeile gewidmet. Da passt es, dass Mourinho auch im Musikvideo zum Song «Mel Made Me Do It» einen Kurzauftritt hat. Sogar die Stimme von Mourinho ist bei der Zeile «»I prefer not to speak like I’m Jose» kurz zu hören.

«The Special One» war lange Zeit als Trainer auf der Insel aktiv. Entsprechend gross ist seine Bekanntheit da. Stormzy freut sich über die Kollaboration mindestens genauso wie er.

Neben Mourinho sind im Video zum Song auch weitere Sportgrössen wie die Sprinter Usain Bolt und Dina Asher-Smith zu sehen.

😅 Nooooo way. Big Jose Mourinho in the cut! 🎙 Stormzy is back in full effect after a long hiatus in "Mel Made Me Do It" video ➡️ https://t.co/WbWn4FPmD0 pic.twitter.com/V6y61M0jts — GRM Daily (@GRMDAILY) September 22, 2022

psc 23 September, 2022 15:29