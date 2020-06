Trotz Coronakrise: Atalanta tätigt Millionen-Transfer

Der 25-jährige Kroate spielt bereits seit Sommer 2018 auf Leihbasis für den Serie A-Klub. Der der technische Direktor Giovanni Sartori bestätigt am Donnerstag gegenüber “Sky Italia”, dass der Verein Mario Pasalic nun fix übernimmt.

“Wir werden Chelseas Mario Pasalic fest an uns binden. Wir wollen die Kaufoption ziehen”, so Sartori. Atalanta muss für den Mittelfeldspieler 15 Mio. Euro aufwenden. Einzig Luis Muriel (20 Mio. Euro) war bislang teurer.

In der laufenden Saison lief Pasalic für Atalanta 32 Mal auf und steuerte dabei jeweils sieben Tore und sieben Assists bei.

Atalanta sport director Giovanni Sartori just confirmed to @SkySport: “We’re going to buy Mario Pasalic on a permanent deal from Chelsea. We want to use the buy option”. €15M to Chelsea soon. #CFC 🔵 https://t.co/iiNQ3NBdlr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2020