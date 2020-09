Erneute Leihe in die Serie B: Haas startet für Empoli

Nicolas Haas wird zum zweiten Mal in Folge verliehen – und schon wieder geht es in die Serie B. Der Legionär spielt in der kommenden Saison für den FC Empoli.

Bei seinem Stammklub Atalanta Bergamo waren für Nicolas Haas auch in der neuen Saison die Aussichten auf regelmässige Spielzeit unzufriedenstellend. Der FC Empoli gibt die Verpflichtung des ehemaligen Schweizer Junioren-Nationalspielers bekannt.

Im Falle des Aufstiegs in die Serie A hat sich der Zweitligist zum Kauf des 24-Jährigen verpflichtet. Haas hatte in der Vorsaison für Frosinone Calcio 41 Spiele in allen Wettbewerben bestritten, scheiterte allerdings in den Playoffs am Aufstieg.

Haas zog es schon vor drei Jahren weg von seinem Heimatverein FC Luzern. Für Stammklub Atalanta absolvierte der Mittelfeldspieler bisher nur elf Partien. In Empoli spielt Haas künftig mit Nedim Bajrami zusammen, der vom Grasshopper Club Zürich gekommen war.

📣 Nicolas Haas è un nuovo calciatore azzurro! Il centrocampista svizzero italiano classe 1996 arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione dall'@Atalanta_BC #BenvenutoNicolas pic.twitter.com/ZKIZYSUOwI — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) September 25, 2020

aoe 26 September, 2020 11:37