Gosens bekräftigt: “Bundesliga bleibt mein grosser Traum”

Klubs wie Juventus Turin und Manchester City sollen an ihm Interesse zeigen, doch Robin Gosens wünscht sich nach wie vor einen Wechsel in die Bundesliga.

Über gute Leistungen im Dress von Atalanta Bergamo hat sich Robin Gosens in die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Der nächste Schritt wäre für den Verteidiger wohl ein Wechsel im kommenden Sommer – vielleicht sogar in die Bundesliga. “Ja, eines Tages in die Bundesliga zu wechseln, bleibt mein grosser Traum”, sagte der 26-Jährige gegenüber “Sport1”. “Das weiss auch Atalanta, da gibt’s überhaupt keine Geheimnisse. Das habe ich immer offen kommuniziert.”

Der Defensivmann stellte aber auch klar: “Ich muss diesen Sommer nicht unbedingt den nächsten Schritt machen. Wenn was Interessantes kommt, was mich in meiner Entwicklung auf die nächste Stufe heben kann, dann werde ich darüber nachdenken. Denn ich bin nun mal im Fußballbusiness unterwegs.” Sein Vertrag bei Atalanta Bergamo würde 2022 auslaufen, allerdings kann dieser von Vereinsseite um ein Jahr verlängert werden.

adk 22 März, 2021 15:36