Gosens: “Würde gerne nach Deutschland zu einem Top-Verein”

Robin Gosens, Nationalspieler von Deutschland und Profi von Atalanta Bergamo, liebäugelt eigenen Aussagen nach mit einem Wechsel in die Bundesliga.

Eines Tages in der Bundesliga auflaufen? Es bleibt vorerst für Robin Gosens ein Traum, der jedoch in Erfüllung gehen könnte. “Ich habe immer gesagt, dass ich gerne einmal den Schritt nach Deutschland zu einem Top-Verein machen würde”, erklärte der Linksverteidiger vom italienischen Klub Atalanta Bergamo im Interview mit der “Rheinischen Post”. “Wenn da eine Tür aufgehen würde, dann würde ich sicherlich meine Chance suchen. Es ist aber nicht so, dass ich hier bei Atalanta gegen meinen Willen festsitze. Es drängt nicht, dass ich unbedingt aus Bergamo weg muss.”

Ob und zu welchem Verein der 26-Jährige, der im vergangenen September für Deutschland debütierte, wechseln könnte, ist indes offen. In der Vergangenheit wurde er immer wieder mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Dazu sagte der Nationalspieler Ende November zu “Sport1”: “Es wäre überragend, wenn es der Herzensverein wird. (…) Aus aktuellen sportlichen Anlässen macht es keinen Sinn.” In der Bundesliga rangiert der FC Schalke 04 aktuell auf dem letzten Tabellenrang. Gelingt den Königsblauen jedoch der Klassenerhalt, dürfte Gosens, der in Bergamo noch bis 2022 Vertrag hat, vielleicht im Sommer ein Thema werden.

adk 1 Januar, 2021 12:18