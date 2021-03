Juventus schielt auf deutschen Nationalspieler Robin Gosens

Linksverteidiger Robin Gosens zählt auf seiner Position in der Serie A zu den besten. Seine starken Leistungen rufen nun auch Juventus auf den Plan.

Laut einem Bericht des “kicker” ist der 26-jährige Nationalspieler ein Thema bei den Turinern. Gosens spielt seit vier Jahren für Atalanta und konnte mit seinem Klub zuletzt auch in der Champions League für Furore sorgen. Sein aktueller Kontrakt ist bis 2022 datiert. In jüngerr Vergangenheit hat Gosens auch von einer möglichen Rückkehr in die Bundesliga gesprochen. Ein längerfristiger Verbleib in Italien ist aber ebenfalls nicht ausgeschlossen.

psc 25 März, 2021 09:12