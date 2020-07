Juventus schielt auf Robin Gosens

Robin Gosens ist einer der wichtigen Erfolgsfaktoren von Atalanta in dieser Saison. Der 26-Jährige hat die Aufmerksamkeit von Juventus geweckt.

Nach Angaben des “Corriere Torino” interessieren sich die Turiner für ein Engagement des Linksfusses, der auch über den niederländischen Pass verfügt. Robin Gosens steht bei Atalanta noch bis 2022 unter Vertrag. Derzeit kommt er in Bergamo auf der linken Mittelfeldseite zum Einsatz. In 36 Pflichtspielen sind ihm in dieser Saison bereits zehn Treffer und sechs Assists gelungen.

Bei Juve versucht man festzustellen, ob Gosens auch in einem System mit einer Viererkette “funktionieren” kann. Danach könnten Verhandlungen aufgenommen werden.

psc 9 Juli, 2020 15:16