Kulusevski vor Wechsel zu Juventus Turin

Juventus Turin soll unmittelbar vor der Verpflichtung des schwedischen Offensivtalents Dekan Kulusevski stehen, so übereinstimmende Medienberichte.

Dejan Kulusevski, der derzeit von Atalanta Bergamo an Parma Calcio verliehen ist, wird stark von Juventus Turin umgarnt. Wie italienische Medien und auch der britische “Guardian” übereinstimmend berichten, steht der Transfer des 19-jährigen Schweden unmittelbar bevor.

Als Ablöse stehen demnach 35 Mio. Euro im Raum, wobei diese laut der “Gazzetta dello Sport” mit Boni noch auf bis zu 50 Mio. Euro ansteigen kann.

Der Offensivspieler wechselte 2016 aus der Jugend von IF Bromma in die Serie A zu Atalanta Bergamo. Bis zum Ende der Saison ist Kulusevski noch an Parma verliehen, soll anschliessend aber dann zur Alten Dame wechseln.

adk 31 Dezember, 2019 14:08