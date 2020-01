Perfekt: Atalanta holt Caldara zurück

Sie sind wieder vereint: Mattia Caldara und Atalanta Bergamo haben sich auf einen Wechsel verständigt. Der Verteidiger kommt vorerst auf Leihbasis vom AC Mailand.

Mattia Caldara wird seine Schuhe zukünftig wieder für seinen Jugendklub Atalanta Bergamo schnüren. Vorerst, so wird es in einem offiziellen Kommunique mitgeteilt, schliesst sich der Innenverteidiger den Lombarden auf Leihbasis bis 2021 an. Ob der AC Mailand Atalanta eine Kaufoption oder Ähnliches zugestanden hat, wird nicht bekanntgegeben.

Milan hatte sich den Wechsel von Caldara im Sommer 2018 noch 35 Millionen Euro kosten lassen. Richtig in den Vordergrund drängen konnte sich der zweifache Nationalspieler Italiens allerdings nicht – lediglich zwei Pflichtspiele absolvierte er für die Rossoneri. Dies soll sich nun ändern.

aoe 12 Januar, 2020 12:55