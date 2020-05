Schock: 19-jähriger Serie A-Profi stirbt nach Hirnblutung

Traurige Nachricht aus Italien: Der erst 19-jährige Atalanta-Profi Andrea Rinaldi starb nach einer am Freitag erlittenen Hirnblutung.

Dies teilt sein Klub am Montag mit. Der Mittelfeldspieler erlitt die Hirnblutung am Freitag beim Training in den eigenen vier Wänden. An den Folgen davon ist er in einem Krankenhaus erlegen. Andrea Rinaldi war in dieser Saison von Atalanta an Viertligist Legnano verliehen.

“AC Legnano, die Stadt und das gesamte Fussball-Universum, auf allen Ebenen, erlebt heute einen ihrer erschütterndsten Tage. Andrea Rinaldi, unser Kämpfer, hat uns verlassen”, heisst es in einer Mitteilung des Klubs aus der Serie D: “Eine Gehirnblutung riss ihn in seiner Blütezeit aus seinem Leben. Er hatte ein vielversprechendes Leben und eine hoffnungsvolle Karriere vor sich. Eine plötzliche und schockierende Tragödie, die nur schwer vorstellbar ist.”

President Antonio Percassi and the whole Atalanta family offer Andrea #Rinaldi's relatives and A.C. #Legnano their deepest and most sincere condolences.

Ciao Andrea… — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 11, 2020

psc 11 Mai, 2020 16:11