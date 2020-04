Mario Balotelli will bei Brescia bleiben

Torjäger Mario Balotelli hat sich auf Instagram einmal mehr Fragen gestellt. Dabei betonte der 29-Jährige unter anderem, dass er bei Brescia glücklich ist und bleiben will.

Zuletzt wurde über einen möglichen Transfer des Stürmers im Sommer spekuliert. Galatasaray soll Kontakt aufgenommen haben. Davon will Balotelli aber nichts wissen, auch wenn er mit Brescia in der Serie A abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz liegt: “Ich bin bei Brescia glücklich und will nicht gehen. Brescia ist meine Stadt und ich bin bei einem grossartigen Klub mit fantastischen Typen und ausserordentlichen Fans.”

Zwar hätten er und das Team in dieser Saison Probleme, “aber das geschieht im Fussball. Wir wollten es besser machen, aber die Saison gestaltete sich schwierig.”

psc 29 April, 2020 16:51