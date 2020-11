Mathieu Flamini steht vor einem Comeback in Italien

Der französische Mittelfeldspieler Mathieu Flamini könnte mehr als anderthalb Jahre nach seinem letzten Einsatz ein Comeback geben.

Der 36-jährige Defensivstratege offeriert seine Dienste bei Serie B-Klub Brescia Calcio. Und der Verein zeigt laut italienischen Medienberichten durchaus Interesse an Flamini. Auch bei Silvio Berlusconis Klub Monza, der unbedingt in die Serie A aufsteigen will, war der frühere Arsenal- und Milan-Profi im Gespräch. Ein Engagement lehnte der Klub dann allerdings ab.

psc 3 November, 2020 11:05