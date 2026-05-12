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Vincenzo Italiano

Allegri vor Milan-Aus: Sein Nachfolger könnte bereits feststehen

Autor: | Publiziert: 12 Mai, 2026 14:02
Allegri vor Milan-Aus: Sein Nachfolger könnte bereits feststehen

Der AC Mailand kämpft nach einer Serie schwacher Leistungen und enttäuschender Resultate um die Champions-League-Qualifikation. Trainer Massimiliano Allegri könnte nach nur einer Saison bereits wieder Geschichte sein. Für die Nachfolge kristallisiert sich mit Vincenzo Italiano ein Favorit heraus.

Der 48-Jährige coacht seit Sommer 2024 den FC Bologna – und dies durchaus erfolgreich. Der italienische Journalist Daniele Longo berichtet nun, dass Italiano ein heisser Anwärter auf den Trainerposten bei Milan ist.

Dort wächst in der Klubführung die Unzufriedenheit mit Allegri, der die Mannschaft in dieser Saison mit seinem starren System nicht auf Kurs bringen konnte. Zudem herrscht das Gefühl vor, dass viele Spieler nicht ihr Potenzial abrufen – darunter etwa der vermeintliche Königstransfer Ardon Jashari, der bislang nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskommt.

Die Milan-Bosse könnten bei Allegri trotz eines Vertrages bis 2027 die Reissleine ziehen – selbst wenn er sich mit der Mannschaft noch für die Königsklasse qualifizieren sollte. Für Italiano wäre in diesem Fall eine Ablöse fällig, da sein Vertrag in Bologna noch ein Jahr weiterläuft.

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