Arnautovic-Wechsel nach Bologna vor dem Abschluss

Marko Arnautovic steht unmittelbar vor der Rückkehr nach Italien. Dort soll der Österreicher, der in der Serie A einst für Inter spielte, einen Vertrag beim FC Bologna unterschreiben.

Der Wechsel von Marko Arnautovic zum FC Bologna bahnt sich bereits seit geraumer Zeit an. Nach Informationen des Transferexperten Gianluca Di Marzio wird der österreichische Nationalstürmer am heutigen Montag in Italien eintreffen, um den Transfer abzuschliessen.

Shanghai Port, wohin Arnautovic 2019 für rund 25 Millionen Euro von West Ham gewechselt war, erhält für den Deal offenbar drei Millionen Euro. Der 32-jährige Angreifer soll in Bologna einen Vertrag bis 2024 erhalten.

adk 26 Juli, 2021 12:53