Milan plant mit Arnautovic als Ibrahimovic-Nachfolger

Die Ära von Zlatan Ibrahimovic bei Milan endet im Sommer wohl wegen dessen grosser Verletzungsprobleme in den vergangenen Monaten. Als Nachfolger könnten die Rossoneri Marko Arnautovic verpflichten.

Der 34-jährige Österreicher spielt seit Sommer 2021 wieder in Italien und beweist sich in Bologna als zuverlässiger Torschütze. In dieser Saison hat der Routinier in 16 Ligaspielen acht Treffer erzielt. Laut «Gazzetta dello Sport» könnte sich Milan im Sommer um Arnautovic bemühen.

Der 106-fache Nationalspieler war einst bei Stadtrivale Inter beschäftigt. Dies muss ihn aber nicht von einem Wechsel zu Milan abhalten. Die Ablöse soll mit weniger als 5 Mio. Euro relativ moderat ausfallen.

psc 28 April, 2023 10:17