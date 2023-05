Schottischer Empoli-Profi macht sich über Vlahovic lustig und geht viral

Liam Henderson macht sich beim 4:1-Sieg des FC Empoli gegen Juventus über Gegenspieler Dusan Vlahovic lustig und geht damit viral.

In einer Nahaufnahme ist zu sehen, wie der 27-Jährige "Oh, 80 Millions" sagt und eine Geste gegenüber dem Juve-Stürmer zeigt. Hintergrund: Vlahovic wechselte Anfang 2022 für diese Summe von der Fiorentina zu Juve. Wirklich rechtfertigen konnte er diesen Preis bislang nicht, wie wohl auch Henderson meint. Seine Verhöhnung sorgt in den sozialen Medien jedenfalls für viel Gelächter und grosse Aufmerksamkeit.

🚨 Henderson qui clash Vlahovic hier soir pendant la lourde défaite de la Juventus 4 à 1 face à Empoli : "OH 80 MILLIONS, OH 80 !" pic.twitter.com/UPlNwB0WId — TEAM Serie A FR (@TeamSerieA_fr) May 23, 2023

psc 23 Mai, 2023 16:06