Ex-Hopper Nedim Bajrami wechselt innerhalb der Serie A

Der frühere GC-Profi Nedim Bajrami wechselt innerhalb der Serie A den Verein.

Der 23-jährige albanische Nationalspieler wird bis Saisonende von Empoli an Sassuolo ausgeliehen. Bajrami wird bei seinem neuen Verein bleiben, da zusätzlich eine Kaufpflicht vereinbart wurde. Der Mittelfeldspieler war bei Empoli in dieser Saison gesetzt und einer der Leistungsträger. Dieselbe Rolle will er auch bei Sassuolo einnehmen, das in der Serie A zurzeit auf dem 16. Tabellenplatz liegt.

Nedim #Bajrami ha firmato per il Sassuolo 🤝 Benvenuto Nedim! 🤗 Il comunicato ufficiale è online su https://t.co/qt5uIHFfjK 🔗#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/13bQCiyKf0 — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) January 31, 2023

psc 31 Januar, 2023 20:01