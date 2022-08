Nedim Bajrami kurz vor Wechsel zur Fiorentina

Vor zwei Wochen waren es noch Gerüchte, nun scheint der Wechsel von Nedim Bajrami zum AC Florenz unmittelbar vor dem Abschluss zu stehen.

Nedim Bajrami ist nur noch einen Schritt von dem Wechsel zum AC Florenz entfernt. Darüber berichtet der Transferjournalist Nicolo Schira mit dem Hinweis, dass der ehemalige Schweizer Nachwuchsnationalspieler mit seinem potenziell neuen Klub bereits Einigkeit über eine Zusammenarbeit gefunden hat.

Fiorentina-Trainer Vincenzo Italiano hält enorm viel von Bajrami und möchte den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler noch bis zum Ende des Wechselfensters am 31. August in sein Team holen.

Seit dem Sommer 2019 spielt Bajrami in Italien, damals kam er zunächst auf Leihbasis vom Grasshopper Club Zürich nach Empoli. Bajrami hat seitdem eine hervorragende Entwicklung genommen, hatte erst wesentlichen Anteil am Aufstieg in die Serie A und steuerte in der vergangenen Saison dann starke 13 direkte Torbeteiligungen bei.

aoe 27 August, 2022 15:53