Bruno Labbadia übernimmt Trainerjob in der Serie A

Bruno Labbadia kehrt an die Seitenlinie zurück: Der 55-Jährige wird neuer Trainer von Serie A-Verein FC Genua.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wird der Ex-Profi noch im Laufe des Dienstags als neuer Trainer des Klubs vorgestellt. Labbadia wird in seiner Funktion künftig auch die beiden Schweizer Silvan Hefti und Valon Behrami coachen, die beide in Genua spielen. Nach nur elf Spielen musste Andriy Shevchenko dort am Wochenende den Posten räumen. Dieser könnte nun seinerseits das vakante Amt als polnischer Nationaltrainer übernehmen.

psc 18 Januar, 2022 09:11