Juve bietet 22 Mio. Euro für einen Italo-Stürmer

Juventus will die italienische Nachwuchshoffnung Gianluca Scamacca unter Vertrag nehmen.

Der italienische Nachwuchsnationalspieler ist derzeit von Sassuolo an den FC Genua ausgeliehen und hat in dieser Saison in 13 Ligaspielen zwei Treffer und einen Assist markiert. Laut “Gazzetta dello Sport” laufen intensive Gespräche zwischen den Turinern und Sassuolo. Die alte Dame hofft auf einen Transfer für eine Summe von 22 Mio. Euro. Scamacca soll die Möglichkeiten für Trainer Andrea Pirlo im Angriff erweitern.

Die Zeit drängt: Am 1. Februar ist Transfer Deadline Day. Abgesehen von Scamacca sollen beim italienischen Serienmeister nach wie vor auch Olivier Giroud (Chelsea) und Edin Dzeko (AS Roma) ein Thema sein. Juve will in dieser Transferperiode unbedingt noch einen Angreifer unter Vertrag nehmen.

psc 26 Januar, 2021 10:06