Valon Behrami besitzt eine Verlängerungsklausel

Valon Behrami stand am Sonntag erstmals nach der Vertragsauflösung beim FC Sion wieder auf dem Platz. Mit dem FC Genua feierte er in der Serie A gleich einen wichtigen 2:1-Sieg gegen Sassuolo. Der 34-jährige Routinier könnte durchaus noch länger im Verein bleiben.

Wie Behrami gegenüber “Blick” bestätigt, würde sich sein bis Saisonende gültiger Vertrag im Falle eines Klassenerhalts von Genua nämlich verlängern: “Ja, ich habe eine solche Klausel. Aber nun will ich Schritt für Schritt nehmen und hart arbeiten. Wir sehen dann, wie mein Körper reagiert. Aber wenn wir den Ligaerhalt schaffen und ich mich gesund und fit fühle, dann ist im Sommer noch nicht Schluss.”

Der 83-fache Schweizer Nationalspieler ist glücklich, wieder auf dem Platz zu stehen. Die Serie A war nach der Beendigung des Kurzzeit-Abenteuers in Sion von Anfang an das Ziel, wie er ausführt: “Ja, ich habe immer gehofft, die Rückkehr in die Serie A zu schaffen. Ich habe jeden Tag mit meinem Fitnesscoach gearbeitet. Und nach jedem Aufwachen am Morgen war die Rückkehr in die Serie A meine Motivation.”

psc 6 Januar, 2020 18:45