Torino stellt Trainer Walter Mazzarri frei und engagiert Moreno Longo

Die Serie A verzeichnet die nächste Trainerentlassung: Walter Mazzarri muss beim FC Torino seinen Hut nehmen. Als Nachfolger wird Moreno Longo engagiert.

Die Klubbosse reagieren mit dem Trainerwechsel auf die sportliche Talfahrt, die Torino bis auf den 12. Tabellenplatz hat absacken lassen. Zuletzt gab es gleich drei Niederlagen in Folge, darunter ein 0:7 gegen Atalanta und am vergangenen Wochenende ein 0:4 gegen Lecce. Nach einer “eingehenden Analyse” ist man in Turin nun zum Entschluss gekommen, den bisherigen Coach Walter Mazzarri vor die Türe zu setzen. Der Nachfolger steht also bereits fest und heisst Moreno Longo. Der 43-Jährige zeichnete bei Torino in der Vergangenheit schon für Juniorenteams verantwortlich und kehrt nun zurück. Sein letztes Trainer-Engagement liegt bereits mehr als ein Jahr zurück und fand bei Frosinone statt.

Auch als Spieler war Longo bereits für Torino aktiv.

