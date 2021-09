Nach nur 3 Spieltagen: Trainerentlassung in der Serie A

Nach gerade einmal drei Spieltagen in der Serie A kommt es bereits zur ersten Trainerentlassung: Eusebio di Francesco muss seinen Posten bei Hellas Verona räumen.

Nach Angaben von “Sky Italia” haben sich die Klubbosse für die Trennung vom 52-Jährigen entschieden. Di Francesco übernahm den Trainerposten in Verona erst in diesem Sommer und stand eigentlich noch bis 2023 unter Vertrag. Zum Saisonauftakt gab es für Hellas Verona drei Niederlagen gegen Sassuolo, Inter Mailand und am Montagabend den FC Bologna. Auf diese sportliche Baisse wird nun sofort reagiert.

Update: Hellas Verona hat die Freistellung von Di Francesco bestätigt. Mit ihm gehen auch die Assistenztrainer Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini und Franco Giammartino.

psc 14 September, 2021 10:34