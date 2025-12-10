Aus 3 Gründen verliert Inter in dieser Saison die grossen Spiele

Inter Mailand hat in dieser Saison insbesondere in den grossen Spielen gegen Topgegner Mühe. Jüngstes Beispiel ist die 0:1-Niederlage gegen Liverpool in der Champions League. Drei Faktoren sind auszumachen, die in diesen Partien zu den Pleiten führen.

Der erste ist die durchaus mutige Herangehensweise von Trainer Chivu: Der Rumäne lässt sein Team nie auf Remis spielen. Steht es kurz vor Ende unentschieden, weist er seine Mannschaft stets dazu an, die Offensive zu suche und den Siegtreffer noch zu erzielen. Bislang wurde dieser Mut jedoch nicht belohnt. Im Gegenteil: Mehrfach hat Inter in der Schlussphase noch Partien verloren. Vasilije Adzic hat für Juventus in der 91. Minute zum 4:3-Sieg getroffen. José Maria Gimenez war für Atlético in der Champions League in der 93. Minute erfolgreich und Dominik Szoboszlai verwertete am Dienstagabend in der 88. Minute einen Penalty zum 1:0-Sieg von Liverpool.

Von insgesamt 21 Partien in dieser Spielzeit endete bei Inter tatsächlich noch kein einziges mit einem Unentschieden. Immerhin gab es 15 Siege und "nur" sechs Niederlagen.

Ob die vielen Last Minute-Niederlagen nur mit dem erhöhten Risiko oder auch mit der nachlassenden Kraft zu tun haben, ist schwierig zu beurteilen.

Definitiv auch ein Faktor für die Niederlagen in Topspielen ist schlichtweg das vorhandene Pech: In der Serie A traf Inter schon achtmal die Latte oder der Pfosten. Über das Glück des Tüchtigen verfügt Inter in dieser Spielzeit definitiv nicht.

Und dann sind da auch noch die Entscheidungen der Unparteiischen und VAR-Interventionen zu nennen, die bislang ebenfalls nicht zu Gunsten der Nerazzurri ausfallen. Der Penalty von Liverpool am Dienstag war beispielsweise äusserst soft und keineswegs zwingend, zumal Schiedsrichter Felix Zwayer zunächst nicht auf den Punkt zeigte. Es gibt noch weitere solche Beispiele in der laufenden Spielzeit.

Obwohl Inter in den Topspielen noch nicht richtig in die Gänge kommt, ist bislang noch überhaupt nichts verloren. In der Serie A liegt die Mannschaft von Trainer Chivu auf Rang 3 - nur ein Pünktchen hinter den Tabellenführern Milan und Napoli. Und in der Champions League belegt Inter mit zwölf Punkten aus sechs Spielen vor den Partien am Mittwoch den 5. Platz. Die Qualifikation für die K.o.-Phase ist praktisch sicher. Sogar eine Top 8-Platzierung ist noch absolut möglich.

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 17:10