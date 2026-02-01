Absage: Keine Dumfries-Option für Liverpool

An den Gerüchten um einen möglichen Wechsel von Denzel Dumfries zum FC Liverpool ist nichts dran. Wie aus Italien und England übereinstimmend zu hören ist, bleibt der niederländische Nationalspieler bei Inter Mailand.

Sowohl italienische Medien als auch Transferexperte Ben Jacobs widersprechen Berichten über ein konkretes Interesse der Reds deutlich. Hinzu kommt, dass Dumfries aktuell mit Fitnessproblemen zu kämpfen hat und frühestens Ende Februar oder Anfang März wieder einsatzfähig sein dürfte.

Allein deshalb ist ein kurzfristiger Wechsel im Winter kein Thema. Auch spekulative Gedankenspiele über ein mögliches Tauschgeschäft – unter anderem unter Einbeziehung von Curtis Jones – werden als gegenstandslos eingestuft. Für Liverpool steht der Aussenverteidiger derzeit nicht zur Debatte.