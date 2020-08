Entscheidung gefallen: Antonio Conte bleibt Inter-Coach

Die Differenzen sind ausgeräumt: Antonio Conte bleibt Trainer von Inter Mailand.

Dies teilen die Nerazzurri am Dienstagabend in einem offiziellen Statement mit. Antonio Conte legte sich nach Ende der Serie A-Saison mit der Klubleitung an und fühlte sich von dieser zu wenig unterstützt. Daraufhin wurde viel über die Zukunft oder Nicht-Zukunft des 51-Jährigen bei Inter spekuliert. Nun ist klar, dass er für die neue Saison im Amt bleibt.

Das heutige Treffen sei konstruktiv gewesen und habe die Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit gelegt, schreiben die Mailänder. Der Vertag Contes ist bis Juni 2022 datiert.

📢 | COMUNICATO Nota del Club in seguito all'incontro con Antonio Conte 👇 https://t.co/WeULb8XV33 — Inter (@Inter) August 25, 2020

psc 25 August, 2020 18:41