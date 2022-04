Antonio Conte stellt für Wechsel zu PSG irre Forderungen

Gerüchte um einen baldigen Trainerwechsel bei Paris St. Germain halten sich hartnäckig. Antonio Conte soll einer der Wunschkandidaten der Klubführung sein. Der Italiener steht allerdings noch bei Tottenham unter Vertrag und stellt für einen Wechsel horrende Forderungen.

Nach Angaben von “RMC Sport” verlangt der 52-jährige Italiener ein Jahressalär von nicht weniger als 30 Mio. Euro. Das ist fast das Doppelte von dem, was er zurzeit bei den Spurs kassiert. In London sind es jährlich 17 Mio. Euro. Zudem fordert Conte auch die Besetzung des Sportdirektoren-Postens nach seiner Wahl. Leonardo müsste wohl gehen. Contes Wunschkandidat für die Nachfolge soll sein Landsmann Gianluca Petrachi sein, der diese Funktion in der Vergangenheit bei der AS Roma, beim FC Torino und in Pisa ausgeführt hat.

Ob diese Bedingungen erfüllt werden, ist fraglich. Zudem steht Conte bei Tottenham noch für eine weitere Saison bis Juni 2023 unter Vertrag. Ob er überhaupt die Freigabe für einen Wechsel erhielte, steht auch nicht fest.

psc 26 April, 2022 14:31