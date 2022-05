Antonio Conte wünscht sich Ivan Perisic ins Team

Die Zukunft von Inter-Profi Ivan Perisic ist weiterhin ungeklärt. Der Vertrag des 33-jährigen Kroaten läuft Ende Juni aus. Die Nerazzurri versuchen zu verlängern. Jetzt gibt es für den Flügelstürmer aber auch Lockrufe von Antonio Conte.

Dieser wünscht sich Perisic laut “Daily Mail” zu Tottenham. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Inter-Zeiten bestens. Perisic war beim letzten Meistertitel vor Jahresfrist ein sehr wichtiger Spieler unter Conte. Nun steht er vor einer wegweisenden Karriereentscheidung: Bleibt er weiterhin bei Inter oder greift er in der Premier League noch einmal in einer für ihn neuen Liga an. Auch andere Türen könnten sich für den Nationalspieler noch öffnen.

psc 24 Mai, 2022 14:02