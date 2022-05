Arturo Vidal winkt in Brasilien ein grosser Vertrag

Mittelfeldspieler Arturo Vidal könnte sich im Sommer trotz weiterlaufendem Vertrag bei Inter Mailand verabschieden. Eine Option ergibt sich für den 34-jährigen Chilenen wohl in Brasilien.

Wie “S1 Live” berichtet, möchte Flamengo den langjährigen Nationalspieler unter Vertrag nehmen und bietet ein Jahressalär von 4,5 Mio. Euro. Für brasilianische Verhältnisse ein horrender Lohn. Arturo Vidal würde sogar zum bestbezahlten Spieler im brasilianischen Profifussball aufsteigen.

Angeblich sucht der Routinier in Rio de Janeiro bereits ein Haus, in das er im Juni oder Juli einziehen will. Ein Wechsel zu Flamengo liegt auf der Hand, zumal ihm Inter keine Steine in den Weg legen wird: Die Nerazzurri möchten Vidal abgeben und sein Salär in der kommenden Saison sparen, um andere Verstärkungen an Land ziehen zu können.

psc 5 Mai, 2022 18:56